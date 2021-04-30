Администрация Бийска запретила автобусам маршрута № 55 выезжать на линию

Администрация Бийска запретила выезд городского маршрута № 55, не дождавшись решения суда. Такую информацию опубликовал "Инцидент Бийск".
Как сообщает подписчик, в микроавтобусах отключили навигаторы и отменили кассовые аппараты. Сами бийчане не обрадовались такой информации, поскольку многие пользуются маршрутом, и он проходит через улицы, где другой общественный транспорт не ездит.
"Очень удобный маршрут для всех: для рабочих, для пожилых людей, которые ездят в больницу, для учеников. Надежда, что всё останется как прежде, в пользу обычного бийского народа", – пишут люди в комментариях.
Чтобы разъяснить ситуацию, "Бийский рабочий" обратился в администрацию города, однако мэрия пообещала разъяснить ситуацию позже.
Комментарии
Будут запускать иногородних перевозчиков, своих нафиг?!
Капитализм...
Какой там капитализм. Обычная оккупационная администрация
Как это не капитализм?
Это что все, не ради денег и лишней прибыли дяде в карман?