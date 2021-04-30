Рубцовчанин продавал в интернете запчасти, но покупателям их не отправлял

Алтайские полицейские направили в суд уголовное дело в отношении 25-летнего жителя Рубцовска, который совершал дистанционные мошенничества и заработал на этом более 120 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД.
По данным ведомства, с июня 2019 года по январь 2020-го рубцовчанин размещал в интернете объявления о продаже автомобильных двигателей и запчастей. Покупателей он просил перечислить деньги сразу и только потом обещал оформить доставку, но обещания свои не выполнял.
"После получения на счёт денежных средств (в размере от пяти до семидесяти тысяч рублей) он начинал писать покупателям о том, что деталь либо уже находится на погрузке и скоро будет отправлена, либо уже в пути. Делал это он для того, чтобы потянуть какое-то время, а затем и вовсе отключал сотовый телефон", – говорится в сообщении.
При этом злоумышленник указывал в объявлениях, что находится в Алейске, в связи с чем после заявлений потерпевших полиция искала его именно в этом городе. Однако задержали его в Рубцовске, где молодой человек и проживал. Он признал свою вину и вернул украденные деньги пострадавшим.
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