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Вода и наркотики. Почему началась "малая война" между Таджикистаном и Киргизией

, ИА "Амител"
Во время обстрела погибли 16 человек, в том числе ребёнок. Каждая из сторон заявляет, что стрельбу начал противник
Война и дети / Фото: pixabay.com

Война и дети / Фото: pixabay.com

Жертвами вооружённого конфликта на границе Таджикистана и Киргизии, по предварительным данным, стали 16 человек, более 150 были ранены. В Киргизии погибли 13 человек, среди них 13-летняя девочка, более 120 получили ранения. В Таджикистане погибли трое и 31 ранен. Это не первое столкновение между странами за последние годы. В чём причина конфликта, ожидать ли его продолжения и что сегодня происходит на границе двух бывших советских республик, пытался разобраться журналист Amic.ru Андрей Магас.

Границу нарезали небрежно

Боевые столкновения произошли на приграничном участке в районе водозабора "Головной" оросительной системы реки Исфара Баткенской области Киргизии. Этот водозабор построили ещё в 1968 году для жителей трёх тогда ещё союзных республик – Киргизии, Таджикистана, Узбекистана. В этот раз всё началось 28 апреля с бытового конфликта вокруг установки камер таджикской стороной на столбе линии электропередачи возле гидросооружения. Дело в том, что Таджикистан заявляет, что по картам 1924-1927 и 1979 годов этот водозабор расположен на их территории и имеет полное право устанавливать камеры и "системы защиты". Жители киргизского села выразили недовольство действиями таджиков. С обеих сторон собрались агрессивно настроенные группы граждан примерно по 100-150 человек. В какой-то момент они начали забрасывать друг друга камнями. Кто первый начал – не установлено. Как и то, кто первый начал миномётный обстрел. Каждая стороны обвиняет в начале стрельбы противника. Таджикистан заявил, что потасовку затеял киргизский спецназ, переодетый в одежду простых крестьян. В Киргизии утверждают, что таджикские силовики пытались захватить водораспределительное сооружение.

Расположенный на приграничной территории водозабор давно вызывает споры. Пресс-центр погранвойск Таджикистана распространил пресс-релиз, в котором утверждает, что сооружение находится на территории их государства. В погранслужбе Киргизии заявляют, что "Головной" находится на балансе Баткенского управления водных ресурсов.

"Данный конфликт стал ещё одним, более жёстким, чем ранее, следствием давно копившихся острых вопросов между двумя странами, – отмечает в интервью amic.ru военный аналитик Центра CIGR Борис Рожин. – В первую очередь это, конечно, вопрос о границах. После распада Советского Союза границы между двумя ставшими независимыми республиками были проведены не совсем корректно. И если в рамках единого государства это не имело большого значения, то в условиях самостоятельности он обретает крайне важное значение, учитывая наличие важных для обеих стран ресурсов".

В конфликт вовлечены внешние игроки

Общая протяжённость таджикско-киргизской границы составляет примерно 980 км, из них 580 км границы признаны обеими сторонами. Около 400 км составляют несколько десятков спорных участков. Споры и конфликты между жителями приграничных территорий возникали и раньше – в мае 2006 года в этом районе было нападение на таджикский пограничный пост. Тогда первый замминистра обороны Киргизии Замир Молдошев заверил, что это "не было военной акцией", а нападение предприняла группа боевиков экстремистского толка. Всего с 2014 года обе стороны заявляли в общей сложности о более чем десяти небольших вооружённых инцидентах.

В этом же районе свои интересы имеет и Узбекистан – в 80 км от областного центра Баткена находится узбекский эксклав Шахимардан. Кроме того, этнические узбеки, живущие на территориях Киргизии, доставляли беспокойство Бишкеку. Их подозревали в сепаратистских настроениях, подогревании мелких межэтнических распрей, в содействии "Исламскому движению за Узбекистан" (ИДУ), сторонники которого преследуются в Киргизии. У этого движения есть базы на таджикской территории – в Бишкеке подозревают, что местные узбеки укрывают боевиков и снабжают их информацией о ситуации в регионе. Во многом ради установления над узбекским меньшинством киргизские власти образовали в октябре 1999 года Баткенскую область из трёх районов и одного города Ошской области.

Впрочем, это далеко не все активные геополитические игроки в данном регионе. "Это и Турция, которая старается распространить свою пантюркистскую стратегию на государства Средней Азии, с подрывом там российского влияния, – отмечает Борис Рожин. – Это и Китай, у которого есть не урегулированные территориальные вопросы с Киргизией. Это и Узбекистан, который проявляет солидарность с живущим в этом регионе узбекским меньшинством. Это и Соединенные Штаты, которые недавно объявили о выводе войск из Афганистана и теперь стараются посеять на среднеазиатском пространстве нестабильность".

К политическим игрокам, видимо, следует добавить и наркобаронов – сотрудники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Киргизии регулярно ликвидируют каналы поставок наркотических средств, ввозимых в Баткенскую область из Афганистана. Последний случай ликвидации такого отлаженного канала зафиксирован в августе 2020 года. Это подтвердил в интервью amic.ru эксперт, связанный с аппаратом президента Киргизии:

"У нас есть подозрения, что этой контрабанде наркотиков содействуют Соединенные Штаты, – заявил он. – Причём напряжённость в отношениях между США и Киргизией совпадает с активизацией накроторговцев. Скажем, когда США в 2014 году ликвидировали в Киргизии свою военную базу, этому предшествовали караваны продавцов опия. Мы едва вылавливали их".

Нет политической воли и доверия

За последний год в Киргизии и Таджикистане крайне обострились экономические проблемы из-за пандемии коронавируса, отмечает председатель Евразийского экономического клуба Никита Мендкович. "В связи с пандемией повысилось значение всех распространённых на приграничной территории видов хозяйственной деятельности и, как следствие, вырос спрос на воду, а также увеличились объёмы распространённой здесь контрабанды ГСМ, – сообщил он amic.ru. – Вследствие нехватки ресурсов вырос конфликтный потенциал, который и ранее существовал между местными киргизскими и таджикскими общинами. Просто теперь этот конфликт перешёл на межгосударственный уровень".

В настоящий момент из зоны конфликта поступают противоречивые сообщения. Утром 30 апреля стало известно об отводе сторонами военных и боевой техники к местам постоянного пребывания, но позднее стороны снова начали обвинять друг друга в вооружённых провокациях. "Пока очевидно, что стороны не доверяют друг другу, – полагает Борис Рожин. – Снова то и дело появляются сообщения о приближении к границе вооружённых групп и тяжёлой техники. Не исключено, что нормализация обстановки требует активных действий третьей стороны, которой может стать именно Россия, поскольку, по большому счету, вмешаться-то и некому", – заключил собеседник amic.ru.

Многое будет зависеть от позиции России как модератора ОДКБ (Организации Договора коллективной безопасности), убеждён Никита Мендкович.

"Проблема в том, что у сторон конфликта пока отсутствует политическая воля к мирному разрешению конфликта, – считает он. – Ранее Москва предлагала им такую площадку, но по факту обе стороны не согласились на неё. Между тем у той же Киргизии есть позитивный опыт урегулирования спорных вопросов с Узбекистаном. Причём Бишкеку не только удалось найти способы решения этих вопросов, но и даже привлечь к себе в страну узбекские инвестиции. В этом случае не видно, чтобы стороны желали пойти на какие-то уступки".


Комментарии

1.05.2021 08:44
гость

между Таджикистаном и Киргизией

А еще между Россией и Украиной, между Азербайджаном и Арменией. А еще внутри республик бывшего СССР много конфликтов. Может это связано?

1.05.2021 08:46
гость

Это и Узбекистан, который проявляет солидарность с живущим в этом регионе узбекским меньшинством

Может им на узбекском запрещают разговаривать

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