Шесть пациентов с коронавирусом умерли за сутки в Алтайском крае

Шесть пациентов, которые болели COVID-19, скончались в Алтайском крае за минувшие сутки. Общее количество летальных исходов в регионе выросло до 2973, сообщает краевой оперштаб по ситуации с коронавирусом.
За последние 24 часа в лабораториях подтвердили 78 случаев заражения ковидом. Общее число заболевших в регионе с начала эпидемии достигло 49 741 человека. Выздоровели 44 660 человек (+127 за сутки).
Новые случаи распределились следующим образом: Барнаул – 24, Бийск – 10, Рубцовск – 9, Бийский, Шипуновский районы – по 3 заболевших, Белокуриха, Камень-на-Оби, Павловский, Родинский, Третьяковский районы – по 2 заболевших, Алейск, Новоалтайск, Славгород, Алтайский, Егорьевский, Залесовский, Змеиногорский, Красногорский, Крутихинский, Локтевский, Первомайский, Поспелихинский, Ребрихинский, Рубцовский, Смоленский, Салтонский, Хабарский, Целинный, Чарышский районы – по 1 заболевшему.
В тяжёлом состоянии сейчас находятся 210 пациентов, из них 80 – на ИВЛ.
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