Семь пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае скончались семь пациентов, которые ранее заразились коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 49 815 человек (+74 за сутки), в т.ч. 3414 детей. Выздоровели всего 44 732 (+ 72) человека. Умерло 2980 человек.
"По состоянию на 2 мая на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 805 человек", – говорится в сообщении.
Количество тяжелобольных – 210, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 80. Четыре человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.
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