Паводковая ситуация в Республике Алтай стабилизируется

По состоянию на 2 мая, уровень воды в реках Республики Алтай падает. Подтопленных жилых домов в городах и сёлах региона нет, пишет портал "Новости Горного Алтая".
Закрыто движение на трассах Тулой – Бийка, Турочак – Советский Байгол, Кош-Агач – Беляши, Турочак – граница Кемеровской области. Ограничен проезд между сёлами Чоя и Сейка, но есть объезд.
Для оценки обстановки и принятия решений продолжает работать межведомственный оперативный штаб. В муниципалитетах, которые подверглись подтоплению, работает комиссия по оценке ущерба.
В Горно-Алтайске обследовано 140 адресов. Жителям выдано оборудование для откачки воды, сушки и дезинфекции помещений.
Напомним, что ранее в Горно-Алтайске ввели режим ЧС из-за паводка. Вода подтопила 35 домовладений.
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