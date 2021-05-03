Барнаульцы обеспокоены свалкой, которая разрастается за экоярмаркой ВДНХ

Жители Барнаула в социальных сетях показали, как выглядит пустырь за экоярмаркой ВДНХ. Территория завалена мусором, который разлетается по округе.
"Просто такой классный райончик, ВДНХ <...> За "Мерседес-центром" настоящая помойка", – негодует горожанка.
На видео она сняла пустырь, на котором в разных местах разбросан мусор: от строительного до бытового. В комментариях под постом пользователи отметили, что это не единственное подобное место в городе. По словам барнаульцев, "весь город постепенно превращается в свалку".
Напомним, ранее горожане вышли на уборку и собрали более 70 мешков мусора на территории между ТРЦ "Европа" и "Магис Спортом".
Комментарии
Субботник Барнаульцам в помощь. Стабунитесь на пустыре, примерно как за Навального на площади, может ещё помогут гос.органы)