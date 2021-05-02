В Бийске из-за подъема воды закрыли понтонный мост

Еще днем 2 мая в Бийске понтонный мост работал в штатном режиме, но уже к вечеру его пришлось спасать при помощи спецтехники. Из-за подъема уровня воды движение по мосту закрыто.
По сообщениям очевидцев, бурные потоки воды буквально сносят конструкцию. Удерживать ее на месте помогает техника. У моста работают сотрудники Речпорта.
На данный момент неизвестно, когда мост продолжит работу в обычном режиме, пишет "Бийский рабочий".
Ранее сообщалось о стабилизации паводковой ситуации в Республике Алтай. Уровень воды в реках падает. Подтопленных жилых домов в городах и сёлах региона, по официальным данным, нет.
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