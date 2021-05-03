Суд приговорил инвалида из Барнаула к обязательным работам за участие в митинге

Октябрьский районный суд признал жителя Барнаула с инвалидностью виновным в участии в несанкционированном митинге 21 апреля в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Мужчина с третьей группой инвалидности не признал свою вину.
Согласно решению суда, инвалид "в составе группы лиц не менее 100 человек" участвовал в митинге, цель которого было "привлечение внимания к проблеме общественно-политического характера, а именно в поддержку гражданина Навального". В ходе акции мужчина якобы скандировал лозунги "Навальный живи" и "Свободу Навальному".
Сам мужчина не признал своей вины и лишь частично согласился с обстоятельствами, изложенными в протоколе. Защита предлагала закрыть административное дело из-за отсутствия состава правонарушения, однако суд встал на сторону полиции и назначил инвалиду 40 часов исправительных работ.
Напомним, что вечером 21 апреля в центре Барнаула на несанкционированный митинг вышли около 150 человек. Полиция оцепила площадь, призвав собравшихся расходиться. У некоторых участников переписывали личные данные, после чего выводили с площади.
Комментарии
инвалидность по ВИЧ-инфекции
3.05.2021 14:42
- гость -
инвалидность по ВИЧ-инфекции
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У вас? Выражаем сочувствие. Держитесь!
Как же надо боятся народа, что даже инвалида наказать!
Каратели
Ни кто не забыт, ни что не забыто
21 апреля в Барнауле задержали 60 человек, в Москве 30. Население Москвы в 20 раз больше чем Барнаула.
А Конституцией РФ в АК никак ?
маразматики и глухонемых за выкрики лозунгов наказывают