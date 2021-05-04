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Сразу два пожара произошли в Барнауле днем 4 мая

, ИА "Амител"
Обошлось без жертв
Фото: vk.com/incident22

Фото: vk.com/incident22

Два серьезных пожара произошли почти одновременно днем 4 мая в Барнауле, сообщает паблик "Инцидент Барнаул" со ссылкой на данные ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Одно из возгораний произошло недалеко от площади Октября по адресу проезд Рыночный, 5. Горело двухэтажное неэксплуатируемое здание. Пожар локализовали на площади около 200 м².

Также подобный инцидент случился в двухэтажном бараке, расположенном по улице Водопроводной, 109. Там загорелась квартира на втором этаже. Огнеборцы эвакуировали четырех человек, горение ликвидировали на площади 50 м².

На обоих пожарах никто не погиб. Причины произошедшего устанавливают специалисты.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

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