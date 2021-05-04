В Горно-Алтайске водитель мотоцикла пострадал при столкновении с автомобилем

Фото: МВД по Республике Алтай
Мотоциклист пострадал в результате столкновения с легковым автомобилем в Горно-Алтайске, сообщает пресс-служба регионального МВД.
Авария произошла 3 мая около 17:20 в районе дома № 10 по улице Барнаульской.
По предварительным данным, 31-летняя женщина-водитель авто Toyota Avensis отъезжала от обочины и не убедившись в безопасности маневра не уступила дорогу 35-летнему жителю села Алферово, едущему на мотоцикле Racer P6 с преимущественным правом движения.
В результате ДТП мотоциклиста с травмами различной степени тяжести госпитализировали. При этом уточняется, что оба участника аварии были трезвые.
Напомним, что 4 мая на алтайской трассе погиб 85-летний пенсионер в ДТП с грузовиком.
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