В Горно-Алтайске отменили режим ЧС, введённый из-за паводка

Власти Горно-Алтайска приняли решение о снятии режима ЧС, введённого в республиканской столице 30 апреля, сообщает пресс-служба городской администрации.
Проведён комплекс работ, направленных на стабилизацию ситуации. В частности, обустроена 100-метровая дамба на улице Головачёва, а также произведены работы по откачке воды и очистке ливневой канализации.
Кроме того, восстановлен мост на улице Совхозной. С 5 мая движение по нему возобновлено.
"Всего осмотрены территории 179 домовладений, по 36 адресам вода поднималась выше уровня пола (максимальный уровень воды, зафиксированный внутри помещения, достигал 60 см). Комиссией составлены акты обследования, описаны повреждения, собраны заявления от пострадавших, – уточнили в мэрии. – 120 гражданам, чьи территории оказались в зоне подтопления, выданы препараты для дезинфекции и инструкция по их применению".
Решение о финансовой помощи пострадавшим от паводка будут принимать на уровне правительства Республики Алтай после изучения составленных списков.
Напомним, уровень воды в реках Майма и Улалушка превысил критическую отметку, в результате чего оказались подтоплены десятки домов. В связи с этим населению организовали выдачу дренажных насосов, мотопомп, тепловых пушек и осушителей воздуха.
В случае угрозы подтопления жителям республиканской столицы рекомендуют обращаться по телефонам 112 и 8 (38822) 2-24-35.
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