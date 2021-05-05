Внедорожник утонул в водоёме под Бийском. Видео

Фото: vk.com/barneos22
Автомобиль "УАЗ Патриот" почти полностью ушёл под воду в водоёме рядом с селом Малоугренёво в Бийском районе.
Очевидцы сняли на видео момент, когда автомобиль был уже почти полностью под водой, а водитель тщетно пытался предотвратить затопление транспортного средства.
Какие события послужили причиной инцидента, пока неизвестно. Комментаторы не исключили, что автолюбитель решил помыть внедорожник либо забыл поставить машину на ручной тормоз.
В паблике Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте" уточнили, что водитель жив, а автомобиль позже достали трактором.
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