Жителя Алтая задержали за растление ребёнка в парке

Против 57-летнего жителя Кош-Агачского района возбудили уголовное дело после того, как он рядом с ограждением парка умышленно разделся перед 11-летней девочкой, сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Алтай.
"По версии следствия, 1 мая 2021 года около 17 часов в республиканской столице в общественном месте, возле ограждения городского парка культуры и отдыха "Радужный", расположенного по улице Социалистическая, 57-летний мужчина совершил иные действия сексуального характера в отношении малолетней девочки в возрасте 11 лет, умышленно обнажившись в её присутствии", – уточнили в ведомстве.
Ребёнок пожаловался мальчикам, которые были постарше. Они сняли предполагаемого эксгибициониста на камеру и вызвали полицию. Правоохранители оперативно задержали подозреваемого.
В его действиях выявили признаки сексуального насилия против ребёнка в возрасте до 14 лет. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
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