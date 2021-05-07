Пятница, 7 Май, 11:07

Реклама на сайте

Опросы

А вы за то, чтобы отдыхать 10 дней на новый год или в мае?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,58
€ 89,68
25°


4855128 +0
Обь
526см +20

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День Победы-2021Майские каникулы-2021 Выборы в Госдуму-2021
Новости

В Минприроды опровергли информацию об ужесточении правил сбора грибов и ягод

, ИА "Амител"
В лесах можно находиться бесплатно
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В Минприроды заверили, что россияне могут бесплатно находиться в лесах. В министерстве опровергли информацию об ужесточении правил сбора грибов, ягод и берёзового сока, сообщает ТАСС.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что для сбора берёзового сока придётся арендовать участок леса, а грибы можно будет собирать только в том случае, если они соответствуют правилам по размеру шляпки. 

"Минприроды России опровергает информацию, согласно которой от частных лиц, продающих недревесные лесные ресурсы, могут потребовать договор аренды участка леса, где товар был собран, а также проверить, соответствуют ли шляпки грибов утверждённым стандартам. Ни в каких приказах федерального Министерства природных ресурсов и экологии нет подобных положений", – рассказали в ведомстве. 

Для россиян нет ограничений на сбор недревесных и пищевых ресурсов, в том числе грибов, ягод и берёзового сока. 

Материалы по теме
Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

7.05.2021 06:48
- гость -

Кто врет.

7.05.2021 07:15
ПЕТР

Самое поразительное в нашей жизни, что никто не врёт! Как это было с пенсионным возрастом, помните? Одни говорили, что надо повысить чуть ли не до 70,т.к. работать не кому, другие, что этого не будет...Оказалось, что - не в то время, не в тех показателях и под другим "соусом".

7.05.2021 07:18
- гость -

Понятно. Спасибо.

7.05.2021 07:22
- гость -

И так каждый день по 2 новости: сначала нельзя, потом - вы не так поняли.

7.05.2021 08:15
Ольга

Разведка боем?

7.05.2021 08:21
- гость -

Про шляпки там действительно ничего нет, почитал. А МК вбросил.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< май 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
10:47
Ещё два случая заражения COVID-19 подтвердили в Республике Алтай 0
10:18
Барнаулец спас ожеребившуюся кобылу, которая провалилась под лёд на Катуни 0
09:43
Сбербанк повысил ставки по ипотечным кредитам 5
09:11
Барнаульцы устроили пикник у дороги в спальном районе 38
08:51
Россиянка ударила ребёнка за то, что он поссорился с её внуком 11
08:34
Почти как до пандемии, но не совсем. Как пройдёт 9 мая в Барнауле? 3
08:08
Первые объекты 2021 года благоустраивают по нацпроекту в Алтайском крае 2
07:45
Удар мультидоменом. Почему Пентагон и НАТО обновляют военные планы в Европе 4
07:21
Чтобы помнить. Интересные факты из истории Алтая в годы Великой Отечественной 0
07:03
Впервые за 45 лет. Как в Барнауле прошло открытие крутого турнира по боксу 0
06:48
В Москве двух кадетов наградили за грамотные действия при пожаре 1
06:31
В Минприроды опровергли информацию об ужесточении правил сбора грибов и ягод 6
06:07
Грозы и дожди. О погоде в Алтайском крае 7 мая 2
23:45
Такой день. Спортивный Виктор Томенко и подготовка к празднованию Дня Победы 1
23:15
На алтайской трассе водитель увёл авто в кювет, чтобы не сбить собаку 11
22:43
В Рубцовске начали сносить "Дом под шпилем" 3
22:09
Главу Кузбасса Сергея Цивилёва могут назначить полпредом президента в СФО 6
21:42
Виктор Томенко принял участие в открытии первенства России по боксу среди юниоров 0
21:09
В России могут запретить использовать жидкости для электронных сигарет 0
20:42
В Алтайском крае проходят рейды по контролю за соблюдением пожарной безопасности 3
20:16
Алтайские аграрии приобрели 39 единиц посевной техники 0
19:41
В Алтайском крае создали 29 противопожарных постов 1
19:10
Эксперты рассказали, как начать заниматься спортом по утрам 0
18:43
Жители алтайского села пожаловались на ферму, которая не довозит скот до могильника 1
18:03
В ВОЗ предупредили об опасности употребления большого количества соли 0
17:47
В Бийске 9 мая перекроют несколько дорог 0
17:31
Депутаты предложили запретить членам экстремистских организаций избираться в Госдуму 12
17:11
Свыше восьми тысяч саженцев высадили в Бийске в рамках акции "Сад памяти" 0
16:58
Несколько участков дорог перекроют в Барнауле 7 и 9 мая 0
16:27
Мемориальные комплексы благоустраивают в двух районах Алтайского края 0
16:10
Огромную георгиевскую ленту разместили в Нагорном парке Барнаула накануне 9 мая 4
15:51
Физкульт-привет: Томенко показал, как приседает во дворе дома и пожелал доброго дня 12
15:20
Застройщику не разрешили возводить "небоскрёб" на Потоке в Барнауле 10
15:10
В Алтайском крае полицейские устроили концерт под окнами ветеранов 5
14:51
Жителей Барнаула приглашают на большой субботник в парк "Юбилейный" 0
14:35
Два новых случая заражения коронавирусом выявили в Республике Алтай 0
14:20
Икра, колбаса и мёд: 829 алтайских ветеранов получат продуктовый набор к 9 мая 5
14:08
В Алтайском крае мужчина предложил знакомому дешевое топливо и "кинул" его на деньги 0
13:46
В России ужесточили правила для сбора грибов и ягод 40
13:33
Первый за Уралом алтарь на колёсах появился в Алтайском крае 14
13:03
Злостного неплательщика алиментов в Барнауле отправили мыть остановки 3
12:40
Мэрия Барнаула потратит 200 миллионов на ремонт участка Павловского тракта 6
12:26
HBO опубликовал первые фото со съёмок приквела "Игры престолов" 0
12:02
Россиян предупредили о новом виде "медицинского" мошенничества 2
11:39
Когда российские семьи начнут получать "путинские" 10 тысяч рублей на ребёнка? 25
11:27
Восемь пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Алтайском крае 6
11:01
На платформе "Ростелеком. Лицей" стало больше курсов и больше участников 0
10:45
"Бессмертный полк – онлайн": что это за акция и как поучаствовать в шествии 44
10:15
Болезнь или несчастный случай? Почему Ольга Бузова находится в реанимации 15
10:03
Тамада, нянька и тренер: на что способны современные беспроводные колонки 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.