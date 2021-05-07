В Минприроды опровергли информацию об ужесточении правил сбора грибов и ягод

В Минприроды заверили, что россияне могут бесплатно находиться в лесах. В министерстве опровергли информацию об ужесточении правил сбора грибов, ягод и берёзового сока, сообщает ТАСС.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что для сбора берёзового сока придётся арендовать участок леса, а грибы можно будет собирать только в том случае, если они соответствуют правилам по размеру шляпки.
"Минприроды России опровергает информацию, согласно которой от частных лиц, продающих недревесные лесные ресурсы, могут потребовать договор аренды участка леса, где товар был собран, а также проверить, соответствуют ли шляпки грибов утверждённым стандартам. Ни в каких приказах федерального Министерства природных ресурсов и экологии нет подобных положений", – рассказали в ведомстве.
Для россиян нет ограничений на сбор недревесных и пищевых ресурсов, в том числе грибов, ягод и берёзового сока.
Комментарии
Кто врет.
Самое поразительное в нашей жизни, что никто не врёт! Как это было с пенсионным возрастом, помните? Одни говорили, что надо повысить чуть ли не до 70,т.к. работать не кому, другие, что этого не будет...Оказалось, что - не в то время, не в тех показателях и под другим "соусом".
Понятно. Спасибо.
И так каждый день по 2 новости: сначала нельзя, потом - вы не так поняли.
Разведка боем?
Про шляпки там действительно ничего нет, почитал. А МК вбросил.