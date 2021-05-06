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Новости

В России ужесточили правила для сбора грибов и ягод

, ИА "Амител"
Для того чтобы собрать березовый сок, придётся арендовать участок леса
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В России вступили в силу два указа Минприроды, которые касаются правил сбора ягод, грибов и берёзового сока. Об этом сообщает агентство РИА ФАН.

Для сбора берёзового сока придётся арендовать участок леса. Это касается даже сбора для личных нужд. Такие же правила установлены при сборе грибов и ягод на продажу. Если речь идёт о сборе для личных нужд, то нужно будет выполнять ряд требований, которые установят региональные власти.

"Допустимо собирать лисички, сыроежки, маслята и опята со шляпками более 1,5 см в диаметре. У груздей, рыжиков, волнушек, белых грибов, подберёзовиков и подосиновиков диаметр шляпки должен превышать 2,5 см", – сказано в приказе.

Грибы нужно срезать ножом или выкручивать. Сбор грибов с наркотическим действием запрещён. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

6.05.2021 13:50
- гость -

и эти люди запрещают мне ковыряться в носу?.....

6.05.2021 13:50
- гость -

Если речь идёт о сборе для личных нужд, то нужно будет выполнять ряд требований, которые установят региональные власти.

я так понимаю это будет лиценция на сбор даров природы
неплохо еще и билеты сборщиков грабов и ягод ввести, как у охотников ...

6.05.2021 13:58
М.

Вводите в заблуждение. Для собственных нужд можно. П.1

6.05.2021 13:58
М.

Недосми в своем репертуаре

6.05.2021 14:02
- гость -

неплохо еще и билеты сборщиков грабов и ягод ввести, как у охотников ...
------
И ножи с корзинками на учёт поставить и сейфы к ним...

6.05.2021 14:08
ПЕТР

Не знаю правда ли, или фейк, но с утра почитал, что депутаты внесли в ГД закон о дворянских званиях...Стыдно видно им без дела быть с таким содержанием - вот и "чешется". За прошлый год хвалились, что более 500 законов приняли! Если в 2021 году будет меньше - уже не выполнили план!

6.05.2021 14:08
гость

всю страну разбазарили и с нас хотят три шкуры снять. знаю к чему все это идет, сделают лицензию на сбор грибов и ягод, как пить дать. Не долго осталось ждать налог на воздух, вдохнул заплати за кислород, выдохнул заплати углекислый сбор. Космонавтов то надо кормить, вот и будем всей страной скидываться

6.05.2021 14:08
- гость -

И разрешение на ношения корзин и ножей.

6.05.2021 14:09
- гость -

Мухоморы нельзя. А их кто-то собирал?

6.05.2021 14:12
- гость -

Уже бы выпустили брошюрку "Что можно делать в лесу и на даче" и трехтомник "Что нельзя делать в лесу и на даче", а то мы начинаем теряться в информации.

6.05.2021 14:19
- гость -

Подумаешь, взял штангельциркуль, паспорт, папку с документами на аренду и пошел в цех в лес грибы собирать. В пустынях люди и такого лишены.

6.05.2021 14:25
М

Заряжаешь в поисковике "Для сбора берёзового сока придётся арендовать участок леса. Это касается даже сбора для личных нужд" и пошли ссылки на фан, пикабу и пр. Компрадоры закинули очередную косточку на драку собакам, взлохматить бабушку и расчесать гондурас. Для чего? А майдауны должны быть в тонусе

6.05.2021 14:27
- гость -

6.05.2021 14:25
М
Приказы Минприроды: о правилах заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов (№496) и о правилах заготовки пищевых лесных ресурсов (№494).

6.05.2021 14:37
- гость -

Да пусть хоть по 100 тысяч законов принимают в год хоть огораживают президента, хоть сдают его с потрохами...
Скинув буржуазную верхушку, пролетариат первым делом издаст декрет об отмене всего что они напринимали будучи в невменяемом состоянии...

6.05.2021 14:48
гость

пролетариат первым делом издаст декрет

пролетариату некогда, пролетариат на кухне сидит и последние новости обсуждает кому следующему гуманитарную помощь пошлют на Донбасс или в Сирию

6.05.2021 14:52
- гость -

По грибы - со штангенциркулем.

6.05.2021 15:09
- гость -

Все больше убеждаюсь что АК сильно отстаёт от центральной России, что в экономике, что в культуре, что в моде, что в понимании процессов в обществе... Если вы тут думаете что пролетариат дремет на своих кухнях, то это совсем не значит что в других местах все такие как вы...

6.05.2021 15:17
- гость -

6.05.2021 15:09
- гость -

Сегодняшний пролетариат приедет на природу на собственном джипе, врубит музон и будет жарить шашлыки с женой или подругой.

6.05.2021 15:18
Павсекакий

Бедные сельские жители, сидящие вдоль дорог с ведрами и корзинками ягод и грибов теперь станут добычей полицаев? Они же продают. Подъехали люди в штатском, произвели контрольную закупку и показали удостоверения. Лес арендуете? Нет? Составляем протокол и конфискуем товар.

6.05.2021 15:21
Митенька ржевский

6.05.2021 15:09
- гость -
***
А откуда нам знать, что там с пролетариатом? У нас АК и при кровавом совке был аграрным, а теперь уж и пролетариатом-то некого назвать, крупно-товарного индустриального производства не осталось.

6.05.2021 15:22
- гость -

6.05.2021 15:18
Павсекакий

Ты с какой страны пишешь, что у вас силовики в штатском ходят?

6.05.2021 15:26
дед федор

казну то бояре воруют,надо пополнять постоянно,вот и выдумывают как

6.05.2021 15:43
- гость -

6.05.2021 15:21
Митенька ржевский
теперь уж и пролетариатом-то некого назвать, крупно-товарного индустриального производства не осталось

чёт вы мыслите категориями конца IXX века
пролетариат это тот кто пролетел мимо собственности на средства производства, то есть наемный работник, тот кто продает только свой труд, а их в рф еще достаточно...
а вот пролетарской партии немае, некому его просвещать и организовывать )))

6.05.2021 15:45
- гость -

6.05.2021 15:26
дед федор

Ну так помогай казне. Выручай, так сказать, грибами. У вас там уже, по Павсекакию, в штатском ходит молодой паренёк.

6.05.2021 15:55
М

6.05.2021 14:27 - гость -
дада цитируем - о правилах заготовки пищевых лесных ресурсов (№494).
Правила заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений
I. Общие положения
1. Настоящие Правила заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений (далее - Правила) разработаны в соответствии со статьей 34 Лесного кодекса Российской Федерации ... и регулируют отношения, возникающие при заготовке пищевых лесных ресурсов и сборе лекарственных растений, за исключением заготовки и сбора этих видов ресурсов для собственных нужд граждан.

6.05.2021 16:02
- гость -

Интересно пердеть скоро запретят?

6.05.2021 16:06
Павсекакий

"Ты с какой страны пишешь, что у вас силовики в штатском ходят?"
---
Ты наверное ещё совсем щенок, если такие вопросы задаёшь.
Вот и Вечерний М подтверждает, что эти бедолаги теперь могут схлопотать за проданное ведёрко лисичек.

6.05.2021 16:08
- гость -

15.22
Болеешь что ли, хохол? Все опера в штатском,

6.05.2021 16:10
- гость -

6.05.2021 16:08
- гость -

Ты хочешь сказать, что опера будут за грибниками бегать? Видел дураков, но здесь на Амике зашкаливает.

6.05.2021 16:18
- гость -

6.05.2021 15:55
М
за исключением заготовки и сбора этих видов ресурсов для собственных нужд граждан.

А в новости о чём написано? Сбор березового сока всегда был ограничен, так как портит деревья.

6.05.2021 16:19
- гость -

16.10
Ты просто дурачок. Объясняю: поедут опера из районного ОВД крепить васяна в соседнюю деревню, за кражу курицы и попутно бабке протокол состряпают

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