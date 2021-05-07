Более 130 пожаров потушили за сутки в Алтайском крае

Более 130 пожаров потушили в Алтайском крае за минувшие сутки, из которых около 90 – ландшафтные. Наиболее крупные возгорания травы произошли в садоводстве "Геолог" в Первомайском районе, в пяти километрах от населённого пункта Новороманово Калманского района и в селе Боровиха Первомайского района.
Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Алтайскому краю, в работе по обнаружению и ликвидации очагов возгорания задействовали 854 патрульных, 137 патрульно-маневренных и 43 патрульно-контрольные группы. Активную работу продолжают и добровольческие группы, а в отдалённых населённых пунктах действуют временные пожарные посты.
В рамках межведомственной работы полиция пресекла 440 правонарушений по использованию открытого огня, а всего к административной ответственности привлекли 40 человек.
МЧС напоминает, что до 11 мая на большей части территории края сохранится высокая пожароопасность (4-й класс горимости), с 7 мая местами в западных районах ожидается чрезвычайная пожароопасность (5-й класс горимости). В силу этого необходимо уделять особенное внимание правилам пожарной безопасности.
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