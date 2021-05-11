Житель Алтайского края попал в больницу после укуса опасной змеи

36-летний житель Алтайского края попал в больницу после укуса гадюки. У мужчины диагностировали отравление ядом.
По данным РЕН ТВ, инцидент произошёл в селе Курочкино Тальменского района. Сейчас мужчина находится в медучреждении, ему оказывают помощь.
Для человека укус обыкновенной гадюки считается потенциально опасным, однако крайне редко приводит к смерти. Около 70% укушенных либо не испытывают каких-либо симптомов вообще, либо чувствуют жгучую боль непосредственно в области укуса. Нередко вокруг раны развивается покраснение и опухоль.
При более тяжёлой степени интоксикации в течение 15-30 минут возможны головокружение, тошнота, рвота, диарея, побледнение кожи, повышенное потоотделение, озноб, тахикардия. В худшем случае из-за укуса гадюки человек может потерять сознание и даже впасть в судорожное или коматозное состояние.
Напомним, первых ядовитых змей жители Алтайского края заметили в начале мая. Тогда змею, по окрасу похожую на гадюку, обнаружили в посёлке Шадрино Калманского района на кладбище. Видеозапись контакта с опасным животным опубликовали в социальных сетях.
Комментарии
почему на фото уж?
похоже на ужа на фото, но поиск по картинке говорит, что фото называется "Гадюка Латвия"
10:30 "почему на фото уж?"
На фото гадюка, это видно невооруженным глазом