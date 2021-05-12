В ГИБДД рассказали подробности ДТП с пьяным водителем в Барнауле

В Барнауле пьяный водитель Honda Accord попытался скрыться от сотрудников ГИБДД, но потерпел неудачу и попал в двойное ДТП. Подробности происшествия сообщили amic.ru в отделении пропаганды БДД городской Госавтоинспекции.
Инцидент случился вечером 11 мая. Экипаж ДПС попытался остановить иномарку, но автолюбитель проигнорировал требование и увеличил скорость, чтобы его не поймали.
"В районе дома № 171 по ул. Юрина водитель допустил наезд на автомобиль Hyundai Solaris, с последующим наездом на электроопору, – уточнили в ведомстве. – Водитель автомобиля Honda Accord, мужчина 1984 года рождения, был задержан, находился с явными признаками опьянения".
Против него составили административные протоколы, в том числе за невыполнение требования об остановке транспортного средства и отказ от медосвидетельствования. По факту происшествия проводится проверка.
Комментарии
с явными признаками опьянения
... ну вызови такси
явные признаки недоразвитого головного мозга