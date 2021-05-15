12 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

12 пациентов с COVID-19 умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Общее количество летальных исходов в регионе выросло до 3092, сообщает краевой оперштаб по ситуации с коронавирусом.
За сутки в лабораториях подтвердили 61 случай заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала пандемии достигло 50 654. Выздоровели 45 645 человек (+93 за сутки).
Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 18, Бийск – 9, Рубцовск – 6, Камень-на-Оби, Славгород, Благовещенский, Родинский, Табунский районы – по 2 заболевших, ЗАТО Сибирский, Новоалтайск, Яровое, Баевский, Бийский, Егорьевский, Заринский, Зональный, Кулундинский, Локтевский, Павловский, Петропавловский, Поспелихинский, Ребрихинский, Рубцовский, Советский, Топчихинский, Целинный районы – по 1 заболевшему.
В тяжёлом состоянии сейчас находятся 150 пациентов, из них 66 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 384 койки.
Комментарии
Ежедневно 12-15. Уже второй год.
Да уже никто вам не верит. Хватит ВРАТЬ!!!