В Алтайском крае приступили к ремонту региональной автодороги

Юго-Западное ДСУ начало ремонтировать 10-километровый участок, объединяющий населённые пункты Новоегорьевское и Волчиха в Егорьевском районе. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Алтайского края.
Речь идёт о трассе Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области. Работы производят в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
"Сегодня наша главная задача – это обеспечение комфортного проезда для жителей региона. Поэтому в ремонте дорог мы стараемся идти с опережением графика, – отметил начальник Юго-Западного ДСУ Игорь Левин. – Кроме того, понимая серьёзность поставленной задачи, наши специалисты приложат все усилия, чтобы все мероприятия были проведены качественно и с опережением графика".
Так, часть ремонта по графику должна была пройти в 2022 году, однако благодаря усилиям дорожников автолюбители смогут проехаться по обновлённому участку до конца текущего года.
Напомним, в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД) в Алтайском крае в 2021 году отремонтируют более 100 объектов, в том числе 24 – в Барнауле.
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