В Барнауле мужчина угнал машину у своего работодателя

Директор организации по продаже и аренде коммерческой недвижимости обратился в полицию и сообщил о том, что неизвестные угнали с территории базы автомобиль УАЗ. По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали ранее несудимого 32-летнего мужчину.
Подозреваемый работает в организации, где произошёл угон. Накануне он с водителем фирмы разъезжал по поручениям, после чего они вернулись на территорию.
Водитель оставил ключи в замке зажигания, мужчина заметил это и решился на преступление. Машину он припарковал во дворе у своего дома, рассказали в МВД.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения".
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