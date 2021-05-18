Несколько участков дорог отремонтируют в двух посёлках Барнаула в рамках нацпроекта

Сразу несколько участков дорог в посёлках Спутник и Авиатор капитально отремонтируют в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщает пресс-служба мэрии Барнаула.
Так, дорожники уже начали подготовку к обновлению проезжей части по улице Смородиновой в посёлке Спутник – работы пройдут в границах Павловского тракта и улицы Соловьиной. Общая площадь капремонта составит 3,3 тыс. м².
Помимо укладки асфальтобетонного покрытия, специалисты установят бортовые камни на некоторых участках, отремонтируют тротуар, примыкания и парковку у дома № 68, укрепят обочины, проведут работы на остановочном павильоне и сделают дорожные неровности.
"Всего силами подрядчика в посёлках Спутник и Авиатор будут отремонтированы пять участков дорог. Кроме Смородиновой, капремонт ожидает улицы Малиновую (от Соловьиной до Декоративной), 1-ю Малиновую (от Кедровой до Смоленской), Авиаторов (от Декоративной до 2-й Малиновой), Смоленскую (в границах 1-й и 2-й Малиновых)", – говорится в сообщении.
Общая площадь всех участков составит почти 27 тыс. м². Сметная стоимость работ по целевому субсидированию – 34,71 млн рублей.
Автомобилистов призвали быть внимательными и осторожными на участке ремонта. По возможности лучше заранее планировать пути объезда.
Комментарии
лучше бы в Новоалтайске дороги сделали...