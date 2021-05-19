Автодорогу Карамышево – Змеиногорск отремонтируют за счёт средств АО "Сибирь-Полиметаллы"

АО "Сибирь-Полиметаллы" в рамках взаимодействия с администрацией муниципалитетов Алтайского края примет участие в летней ремонтной кампании дорожной инфраструктуры Змеиногорского района. За счёт собственных средств предприятия отремонтируют автодороги, связывающей село Карамышево с городом Змеиногорском.

"Мы живём на этой земле и занимаемся созидательным трудом, заботимся о безопасности и экологии. Благополучие земляков, развитие и процветание территории региона является приоритетом для нашего предприятия. Именно поэтому акционерным обществом в рамках социального партнёрства принято решение оказать содействие Змеиногорскому району в ремонте автомобильной трассы Карамышево – Змеиногорск", – рассказал генеральный директор АО "Сибирь-Полиметаллы" Вадим Рязанцев.

Отметим, что АО "Сибирь-Полиметаллы" неоднократно принимало участие в ремонте автодорог региона. В 2010-2014 годах в рамках Соглашения о социально-экономическом партнерстве, заключённом между Уральской горно-металлургической компанией, Алтайским краем и АО "Сибирь-Полиметаллы", осуществлялось финансирование строительства и реконструкции автодороги Рубцовск – Змеиногорск. Всего на эти цели предприятием было выделено свыше 500 миллионов рублей.