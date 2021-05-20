В Рособрнадзоре заявили об обязательной сдаче ЕГЭ для всех выпускников в 2022 году

Сдавать ЕГЭ в 2022 году будут все выпускники школ, а не только те, кто готовится поступать в вузы. Об этом заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в ходе горячей линии о проведении государственной итоговой аттестации в 2021 году.

"На следующий год надо будет сдавать обязательно русский язык, математику базового или профильного уровня, для того чтобы получить аттестат", – цитирует его слова РИА Новости.

Напомним, что почти 70% жителей России высказались за отмену Единого государственного экзамена. Согласно опросам портала SuperJob, только 16% родителей будущих выпускников положительно отозвались о ЕГЭ.