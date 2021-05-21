Путин заявил, что Россия готова "выбить зубы" недоброжелателям

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова "выбить зубы" тем, кто пытается от неё что-то "откусить". Об этом он сказал на заседании организационного комитета "Победа".

"Все нас хотят где-то укусить или чего-то от нас откусить. Но они должны знать – те, кто собираются это сделать, – что мы зубы выбьем всем, так, чтобы они не могли кусаться", – заявил Путин.

По словам президента, странно слышать заявления о том, что сибирские богатства принадлежат только одной стране. Особенно кода такие вещи говорят публично.

Глава государства также отметил высокий потенциал России, территория которой является самой большой в мире, сообщают "Известия".