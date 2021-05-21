Путин заявил, что Россия готова "выбить зубы" недоброжелателям

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова "выбить зубы" тем, кто пытается от неё что-то "откусить". Об этом он сказал на заседании организационного комитета "Победа".
"Все нас хотят где-то укусить или чего-то от нас откусить. Но они должны знать – те, кто собираются это сделать, – что мы зубы выбьем всем, так, чтобы они не могли кусаться", – заявил Путин.
По словам президента, странно слышать заявления о том, что сибирские богатства принадлежат только одной стране. Особенно кода такие вещи говорят публично.
Глава государства также отметил высокий потенциал России, территория которой является самой большой в мире, сообщают "Известия".
Комментарии
Ага. Во имя Вротенбергов! Порвем всех! Переведём войну империалистическую в гражданскую, перетопим элиту в баржах.
15 октября 2004 года в Пекине В. В. Путин поставил свою подпись под «Дополнительным соглашением о российско-китайской государственной границе на ее Восточной части». Договор этот предусматривал добровольную передачи Россией Китаю острова Тарабаров, части Большого Уссурийского и острова Большой.
В 2017 году Россия отдала Китаю еще 4,7 км2 около реки Хубуту недалеко от Уссурийска.
Ну и кому зубы он собрался выбивать???
Комментаторы, предлагаете снять штаны, повернуться спиной к Европе и получить толерантности полный зад. Пожалуйста вам ни кто не запрещает.
Пока выбил только своим... пенсионеры подтвердят.
21.05.2021 10:03 а мы и так получаем толерантный полный зад. Все недра уходят на запад, а не на развитие своей страны. У нас до сих пор газа в домах нет. Зато в Европе пользуются "нашим" газом уже лет 50 как. Электроэнергия для производства в РФ дороже чем США. Пенсия в РФ почти равна коммунальным платежам, можно долго продолжать... Так что РФ давно и крепко поставили в позу раком и ни как из этого состояния страны выпрямиться не может. Кроме ура патриотичной пропаганды на тв.
21.05.2021 09:57
- гость -
Про Норвегию ты еще забыл написать, что, по словам либерды, отдали пол Арктики бесплатно.
странно слышать заявления о том, что сибирские богатства принадлежат только одной стране
Мы платим за это большими расходами на отопление, что увеличивает себестоимость нашей продукции, снижает ее конкурентоспособность. А мудрые цивилизованные страны хотят жить в более благоприятном климате, но иметь халявный доступ к сибирским богатствам. Тут они по любым понятиям не правы
А хоть один зуб был выбит за то, что наш лес эшелонами уходит в Китай, а нам остаются остатки (объедки) по неподъемной цене?