Заразившиеся гриппом и COVID-19 умирают в 2,5 раза чаще других пациентов

Люди, у которых одновременно выявили коронавирус и грипп, умирали в среднем в 2,5 раза чаще пациентов с одной инфекцией, рассказал директор НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов. Об этом пишут "Известия".

По его словам, наиболее неблагоприятное сочетание инфекцией наблюдается у пожилых людей и с сопутствующими заболеваниями. При этом Лиознов подчеркнул, что в России подобных случаев ещё не было, а в других странах это встречалось нечасто.

Он добавил, что за прошедшую зиму в мире выявили довольно мало случаев гриппа. Однако это не значит, что вирус не вернётся. Потому следует пройти вакцинацию от пневмококковой инфекции, гриппа и коронавируса, призвал специалист.

Накануне в России зарегистрировали почти 9 тысяч случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в стране заболели свыше 5 млн человек, 118 тысяч пациентов скончались.