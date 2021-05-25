"Разрешите шуметь на улице": эксперты "Лизы Алерт" объяснили, как уберечь детей от беды

Фото: Розыск МВД

За 2020 год в Алтайском крае пропало без вести 382 человека. Из них – 81 ребёнок. 76 детей были найдены живыми, пятеро погибли. Во вторник, 25 мая, отмечают День пропавших детей, и накануне поисковый отряд Алтайского края "Лиза Алерт" рассказал amic.ru, почему пропадают дети и что делать взрослым, чтобы этого не происходило.

"Бегунки" и "потеряшки"

Поисковики выделяют три основные причины, по которым ребёнок может однажды не вернуться домой: он сбежал (таких называют "бегунки"), потерялся в незнакомом месте либо – что самое страшное – был похищен. По статистике филиала поискового отряда "Лизы Алерт" в Алтайском крае, чаще всего дети сбегают. Причина – конфликт в семье.

"Основная причина побегов из дома – ссоры с родителями. Кроме того, поводом для побега может послужить гиперопека или, наоборот, тотальное равнодушие к ребёнку в семье. Часто дети сбегают, потому что боятся быть наказанными за какие-либо промахи – плохую отметку или испорченную вещь", – рассказывает amic.ru старший специалист по взаимодействию со СМИ "Лизы Алерт" Юлия Болгова.

По её словам, многие думают, что дети сбегают из неблагополучных семей. Это не так. Подростки могут устроить бунт, если родители запрещают общаться с друзьями либо не одобряют их влюблённость. Побег – это попытка отстоять свою самостоятельность.

"Как правило, у детей, которые сбегают из дома, уже есть примерный план того, где они будут прятаться, что будут есть. Часто они уходят к друзьям, знакомым. Но если они не знают, куда идти, убежищем могут стать какие-то заброшенные здания, подъезды, причём даже собственного дома – выше или ниже этажом, если вдруг ребёнок почему-то боится или не хочет идти домой", – говорит Юлия.

Чтобы избежать вероятности таких побегов, в семье следует выстраивать доверительную атмосферу, советуют психологи. Да, это трудно, но необходимо. Нельзя давить и категорически запрещать, если речь идёт о друзьях или первой влюблённости. Следует спокойно обсудить с ребёнком последствия его выбора и поделиться своими переживаниями. При этом ребёнок будет ощущать, что его мнение имеет значение при любой ситуации и не будет бояться рассказать о своих проблемах.

"Ребёнок не должен бояться вас и суровых наказаний за свои ошибки. Он должен знать, что может прийти именно к вам и рассказать о своих проблемах, о промахах и получить от вас поддержку и совет. Родитель должен не только контролировать, но и быть другом, тогда вероятность побега из дома сведётся практически к нулю", – добавила Юлия.

В "Лизе Алерт" говорят, что обычно "бегунков" довольно быстро находят и передают родителям здоровыми и невредимыми. Совсем другая история, если ребёнок попал в беду по вине взрослого. Несмотря на то, что в Алтайском крае похищение детей – явление крайне редкое, в поисковом отряде настаивают: родитель обязательно должен объяснить ребёнку, что делать, если его пытается увезти чужой человек.

Если ребёнка пытаются похитить

"Лиза Алерт" проводила эксперимент с участием детей и их родителей. Волонтёры проверяли, насколько легко ребёнок согласится пойти куда-то с незнакомцем. Статистика оказалась неутешительной: практически все дети в возрасте до 10 лет повелись на уговоры. И уговаривать пришлось недолго:

"За 5-10 секунд, самыми простыми фразами: предлагали посмотреть щенка, котёнка, просили элементарной помощи. Говорили, что мама или папа просили отвести ребёнка к ним. И дети почти всегда соглашались", – рассказали в отряде.

Психологи говорят, что недостаточно один раз объяснить ребёнку правила поведения. Нужно постоянно напоминать ему, что никогда никуда нельзя уходить с посторонним взрослым, если этого не разрешила мама (подтверждение нужно спросить лично, можно – по телефону). Кроме того, объясните, что взрослый человек никогда не обратится за помощью к ребёнку, так как у него больше сил, знаний и возможностей. Подобные просьбы о помощи – уловка преступников.

"Ребёнок должен знать, что под предлогом достать котёнка с дерева или помочь что-то сделать незнакомец может украсть его и сделать что-то плохое. На мастер-классах с родителями мы обговаривали ситуацию, когда человек похищает ребёнка под обещание отвести его к маме. На такой случай можно придумать "кодовое слово", которое будете знать только вы. В таком случае ребёнок сможет сказать незнакомцу, что он пойдёт с ним только при условии, если тот назовёт секретное слово", – рассказывает Юлия.

Объясните, что если взрослый силой пытается утащить ребёнка, нужно падать, брыкаться и как можно громче кричать: "Я не знаю этих людей, это не мои мама и папа!" В этом случае так же можно разбить камнем окно в доме или в магазине, пнуть чей-то автомобиль – всё для того, чтобы привлечь внимание и получить любую возможность убежать от похитителя.



"Мы часто учим детей не шуметь на улице, не кричать. В экстренном случае это категорически запрещено – ребёнок должен привлекать внимание и шуметь как можно громче, потому что это может спасти ему жизнь", – отмечает Юлия Болгова.

Что делать, если ребёнок потерялся

Обговорите с ребёнком не только попытку похищения, но и действия, если он вдруг потеряется, советуют поисковики.

Первое. С раннего возраста разучивайте с детьми адрес дома и номера телефонов родителей, а также номер полиции, советуют в "Лизе Алерт".

Второе. Напишите несколько памяток с вашими телефонами и адресами и положите ребёнку в разные карманы (чтобы не потерял).

Третье. Если у ребёнка ещё нет мобильного телефона (или он разряжен), он может обратиться за помощью к полицейским, охранникам торговых центров, продавцам в магазинах, а также к женщинам с детьми.

Четвертое. Если ребёнка некому встречать из школы, разучите с ним самый короткий и безопасный путь до дома.

Пятое. Если ребёнок заблудился на природе (например, в лесу), объясните ему, что, по возможности, не нужно уходить с места, либо идти по проторенной тропинке. Нужно как можно громче кричать о помощи. Нельзя есть неизвестные грибы и ягоды, пить воду из источников и, вообще, лучше держаться подальше от водоёмов. Родителям специалисты советуют при поездке на природу одевать ребёнка в яркую одежду (так легче его искать и вообще не терять из виду), обязательно положить ему в карман фонарик и свисток.

В критической ситуации эти действия могут спасти вашему ребёнку жизнь.

"Трое суток уже никто не ждёт"

Если всё же случилось страшное и ребёнок пропал, немедленно обращайтесь в полицию, говорят в отряде. Не нужно выжидать ни два, ни три, ни пять часов. В МВД заявления о пропаже сегодня принимают сразу и незамедлительно приступают к поискам. Вам не имеют права отказать в помощи. Время в случае с пропажей детей – и ваш друг, и враг.

"Вообще существует негласное правило у поисковиков: первые три часа ребёнка точно можно найти живым. Чем больше времени проходит, тем меньше шансов на успех. Поэтому оперативность поисков – самое главное", – отмечают в "Лизе Алерт".

Следом после полицейского участка обращайтесь к волонтёрам, которые сразу примутся за поиски ребёнка.

Горячая линия отряда "Лиза Алерт" – 8 800 700 54 52 (бесплатный звонок).

Сайт, где можно оставить заявку на поиск: https://lizaalert.org/zayavka-na-poisk.

Официальная группа в соцсети "ВКонтакте" поискового отряда "ЛизаАлерт": http://vk.com/lizaalert_real.

Кстати, на сайте МВД Алтайского края можно посмотреть список детей, которые находятся в розыске. На сегодняшний день ищут шестерых пропавших несовершеннолетних – пять мальчиков и одну девочку. Характеристики детей можно посмотреть здесь, а также изучить нашу фотогалерею.



По статистике, 98% потерянных детей рано или поздно находятся. Но как быстро это произойдёт – напрямую зависит от родителей, потому что только они несут ответственность за безопасность своих детей и только в их силах предотвратить трагедию.