Менее 8 тысяч случаев COVID-19 выявили в России за сутки

В России за прошедшие сутки число случаев коронавируса выросло на 7884 – до 5 017 795 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся зафиксировали в Москве (+2075 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+844) и Московской области (+734). Алтайский край (+62) на 25 мая занимает 30-ю строчку рейтинга.

Выздоровели за весь период 4 632 955 человек, в том числе 8743 – за последние сутки.

Скончались ещё 393 пациента с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 119 194 летальных случая.