Новый штамм коронавируса обнаружили в Бразилии

Специалисты университета Сан-Паулу нашли новую разновидность коронавируса. По словам учёных, он быстро распространяется по стране.

"Вариант P4 имеет неизвестное происхождение. Впервые его обнаружили в образце из Мокока, муниципалитета в Сан-Паулу, после чего он получил широкое распространение в Порту-Феррейре. Определить, является ли он более заразным или опасным, чем обычный вирус, пока невозможно", – сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Globo.

Отмечается, что новый штамм имеет общее происхождение со штаммами Р1, Р2 и Р3. Исследователи обеспокоены скоростью его распространения.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский рассказал, кто может повторно заболеть коронавирусом.