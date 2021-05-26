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Новый штамм коронавируса обнаружили в Бразилии

, ИА "Амител"
Он быстро распространяется по стране
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Специалисты университета Сан-Паулу нашли новую разновидность коронавируса. По словам учёных, он быстро распространяется по стране.

"Вариант P4 имеет неизвестное происхождение. Впервые его обнаружили в образце из Мокока, муниципалитета в Сан-Паулу, после чего он получил широкое распространение в Порту-Феррейре. Определить, является ли он более заразным или опасным, чем обычный вирус, пока невозможно", – сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Globo.

Отмечается, что новый штамм имеет общее происхождение со штаммами Р1, Р2 и Р3. Исследователи обеспокоены скоростью его распространения. 

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский рассказал, кто может повторно заболеть коронавирусом.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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