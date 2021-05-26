Возле села в Алтайском крае произошёл крупный природный пожар. Видео

Рядом с селом Малиновое Озеро Михайловского района Алтайского края бушует сильный природный пожар. По словам спасателей, возгорание локализовано, угрозы населённым пунктам нет.

Как информирует "Инцидент Барнаул", в МЧС отметили, что сейчас пожар уже локализован. По предварительным данным, в тушении пожара участвовало 5 единиц техники и 12 человек личного состава.

При этом читатели amic.ru сообщают о поступавших сообщениях на мобильный телефон об опасности пожара и с просьбой к жителям населённого пункта быть готовыми к эвакуации.