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Директор Алтайского филиала СГК рассказал о причинах аварии на Барнаульской ТЭЦ-2

, ИА "Амител"
В результате ЧП обрушилось около 30 м дымовой трубы

Причиной аварии на Барнаульской ТЭЦ-2, где в апреле произошло частичное разрушение дымовой трубы, стали нарушения, допущенные в советские годы при проектировании и строительстве объекта, а также возраст сооружения. Об этом в ходе заседания правительства Алтайского края 26 мая рассказал директор филиала СГК Игорь Лузанов.

Дымовая труба на ТЭЦ-2 частично обрушилась 11 апреля. Обломки повредили систему топливоподачи к котлам. Часть потребителей теплоцентрали переключили на снабжение ТЭЦ-3, еще часть — к районной водогрейной котельной. В городе ввели режим повышенной готовности. Позднее следком возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба) по факту обрушения конструкции.

Как отметил Игорь Лузанов, в результате ЧП обрушилось около 30 м трубы, однако теплоснабжение не прерывали, потребителей не отключали. В настоящее время станция работает в штатном режиме. Для того, чтобы выяснить причины ЧП, была создана специальная комиссия с привлечением экспертов. По словам Лузанова, специалисты выяснили, что виной всему стали недостатки проектирования. Например, была занижена толщина стенки, неправильно выбран процент армирования и т.д. Сама дымовая труба относится к первой массовой серии, которая выпускалась до 1962 года. Директор Алтайского филиала СГК отметил, что у строителей в то время еще не было достаточного опыта, поэтому ошибки были неизбежны.

Эти выводы подтвердили и эксперты, которые занимались расследованием причин аварии. В частности низкое качество проектирования и строительства повлияло на нарушение технологии, было допущено перемерзание материала, вместо щебня местами использовалась крупная галька и т.п. Кстати, изначально при эксплуатации дымовой трубы к ней было подключено пять котлов, потом со временем оставили только три, поскольку нагрузки генерации уходили на малые котельные.

По мнению Лузанова, еще одним фактором, косвенно повлиявшим на обрушение трубы, стала ликвидация системы требований к процедуре осмотра подобного оборудования в России. После серии аварий в стране в 2002 году такие нормативы были разработаны и применялись вплоть до 2014 года, а затем оказались ликвидированы.

"Поэтому мы стали заложниками ситуации – непонятно как в таких условиях продлевать условия по эксплуатации объекта. При том, что нормативный срок работы составляет 50 лет. В 2020 году эту трубу признали ограниченно работоспособной, хоть и с дефектами, которые были признаны опасными – то есть требовали устранения здесь и сейчас", — сообщил представитель СГК.

В идеале нужно возвращать жесткие требования к работе таких потенциально опасных субъектов, считает Лузанов. Однако этот вопрос находится в компетенции федерального правительства. "Мы сделаем все, что от нас зависит, но таким историям нужно ставить барьер", — подчеркнул спикер.

Сейчас рядом с трубой установлен стометровый башенный кран, разборка идет вручную – по-другому сооружение нельзя демонтировать: ни взорвать, ни завалить набок, так как рядом находятся другие постройки и оборудование.

На данный момент рассматривается два варианта возобновления работы. Базовый сценарий – это вывод из консервации двух котлов, которые когда-то были подключены к дымовой трубе, либо использовать другую дымовую трубу 1953 года постройки. В приоритете пока первый вариант, резюмировал Игорь Лузанов.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

27.05.2021 07:27
- гость -

какаято отписка, не больше!!!!

27.05.2021 07:31
- гость -

дааа глупые совки даже трубу строить не умеют, 70 лет простояла всего вместо нормативных 50. Но виновато проектирование конечно. Теперь эффективные лет 5 разбирать ее будут вручную

27.05.2021 07:39
гость

"Причиной аварии стали нарушения, допущенные в советские годы при проектировании и строительстве..."

Не все, Лузанов, ты причины указал. Так-же свою негативную роль сыграли лихие 90-е, и, несомненно, набеги печенегов-половцев.

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