Пьяный мужчина с пневматическим пистолетом разгуливал на улице в Барнауле

Выпивший мужчина ходил по улице с пневматическим пистолетом и целился в прохожих в районе дома № 37 на улице Солнечная поляна в Барнауле. По его словам, мужчина только что купил оружие.

Как сообщает очевидец в паблике "Инцидент Барнаул", мужчина наводил на него пистолет, нажимал на курок и говорил: "Смотри, видишь, не заряжен".

После на место приехали полицейские, которые забрали мужчину. О действиях правоохранителей в сторону "стрелка" не уточняется.

Напомним, что в Заринске осудят 36-летнего мужчину, который применил насилие против сотрудника полиции. В декабрьский вечер 2020 года правоохранителей вызвали в один из домов города из-за того, что горожанин сильно шумел. Пьяного нарушителя решили доставить в дежурную часть для дальнейшего разбирательства. Однако в ответ мужчина начал оскорблять полицейского, а затем направил в его сторону пневматический пистолет.