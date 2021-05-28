Барнаульский "Реал": Томенко и Минспорт сделают из Алтая футбольную столицу Сибири

Министерство спорта России и РФС заключили соглашение с правительством Алтайского края о развитии в регионе футбола. Ожидается, что оно поможет сделать из региона футбольную столицу Сибири и вырастить на Алтае своих Мбаппе, Холандов и Месси, пишет пресс-служба правительства края.

По словам министра спорта РФ Олега Матыцина, соглашение с Алтайским краем включает в себя комплекс системных мер, направленных на развитие футбола в регионе. Среди них – увеличение количества футбольных соревнований и фестивалей, создание новых команд, строительство двух полноразмерных полей с искусственным покрытием, обучение новых квалифицированных тренеров и судей, создание условий для устойчивого развития профессионального футбола в крае и сохранения ФК "Динамо" как минимум на уровне Профессиональной футбольной лиги.

Глава РФС Александр Дюков заявил, что сейчас в крае футболом занимаются около 60 тысяч человек. Это лучший показатель в Сибири. Чтобы сделать спорт ещё более популярным, в крае запустят школьные и студенческие футбольные лиги. Также появится восемь новых отделений этого вида спорта. К тому же на Алтае создадут более 200 новых мужских и женских команд для участия в соревнованиях регионального и всероссийского уровня по футболу, мини-футболу, пляжному футболу и футболу 8х8. В дополнение к четырём имеющимся детским футбольным центрам в регионе появится ещё одно учреждение с этим статусом.

"Мы планируем присвоить его барнаульской спортивной школе "Темп". СШОР по футболу имени Алексея Смертина получит статус "Региональный центр РФС" и дополнит вершину пирамиды подготовки резерва в Алтайском крае. Обе школы смогут рассчитывать на финансовую и методическую помощь РФС. Реализация мероприятий соглашения будет способствовать дальнейшей популяризации футбола в регионе и создаст новые возможности для подготовки профессиональных футболистов для клубов и сборных России по всем разновидностям футбола", – уверен глава РФС.

Губернатор Виктор Томенко поставил задачу, чтобы к 2024 году 70 тысяч человек в регионе играли в футбол. Председатель футбольной федерации Алтая Алексей Смертин назвал подписание соглашения "сильным катализатором и мощным импульсом для развития футбола в регионе".

"Всё это позволит рассчитывать на совершенствование тренировочного процесса всех категорий тренирующихся, что в итоге приведёт к появлению новых сильных футболистов уровня сборной России, таких как Соболев, Дюпин, Ерохин и Жиров. Кроме того, соглашение будет способствовать формированию здорового образа жизни у жителей края, особенно среди детей и подростков, в том числе людей с инвалидностью", – уверен Алексей Смертин.

Ранее РФС подписало подобное соглашение с Республикой Алтай. В ближайшие несколько лет в регионе откроют два новых отделения по футболу, а в существующих спортивных школах появятся отделения для девочек. Одно из учреждений подготовки футболистов получит статус "Региональный центр РФС".