Акция по раздельному сбору мусора пройдёт в Барнауле 29 мая

29 мая в Барнауле пройдёт экологическая акция по раздельному сбору отходов "Мобильный экодвор". Принимать вторсырье будут на 23 площадках, сообщает пресс-служба городской администрации.
Стационарные точки будут работать с 10:00 до 13:00 у гипермаркета "Леруа Мерлен" (Правобережный тракт, 25), а с 12:00 до 15:00 – в парке спорта Алексея Смертина. Мобильные же пункты проедут по пяти маршрутам.
Маршрут № 1
- 10:00-10:40 – пос. Южный, ул. Чайковского, 19;
- 10:55-11:20 – Змеиногорский тракт, 104п/1;
- 11:35-12:10 – ТРЦ "Гулливер";
- 12:20-12:50 – пр. Красноармейский, 131.
Маршрут № 2
- 10:00-10:30 – пр. Комсомольский, 44;
- 10:40-11:10 – ул. Чкалова, 57;
- 11:20-11:50 – ТЦ "Россия" (Ленина, 71);
- 12:00-12:30 – парк "Изумрудный" (центральный вход).
Маршрут № 3
- 10:00-10:20 – пос. Силикатный, ул. Новосибирская, 16в;
- 10:40-11:10 – ЖК "Балтийская крепость";
- 11:20-11:40 – пр. Энергетиков, 2, ЖК "Времена года";
- 11:50-12:30 – пл. Адмирала Кузнецова, ул. Балтийская, 53;
- 12:40-13:10 – "Квартал 2000" (между ул. Взлётная, 13 и Взлётная, 7).
Маршрут № 4
- 10:00-10:30 – пос. Спутник, ул. Кленовая, 8;
- 10:50-11:30 – микрорайон Дружный;
- 11:40-12:10 – пл. Народная;
- 12:20-12:50 – парк "Эдельвейс" (с ул. Юрина).
Маршрут № 5
- 10:00-10:20 – ул. Малахова, 123;
- 10:30-11:00 – ТРЦ "Огни";
- 11:10-11:35 – ул. Малахова, 62 ("Новэкс");
- 11:45-12:15 – ул. Телефонная, 54.
Всё вторсырьё, собранное на акции, отправят на переработку. Узнать перечень принимаемых отходов можно на странице мероприятия.
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