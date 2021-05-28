Акция по раздельному сбору мусора пройдёт в Барнауле 29 мая

29 мая в Барнауле пройдёт экологическая акция по раздельному сбору отходов "Мобильный экодвор". Принимать вторсырье будут на 23 площадках, сообщает пресс-служба городской администрации.

Стационарные точки будут работать с 10:00 до 13:00 у гипермаркета "Леруа Мерлен" (Правобережный тракт, 25), а с 12:00 до 15:00 – в парке спорта Алексея Смертина. Мобильные же пункты проедут по пяти маршрутам.

Маршрут № 1

10:00-10:40 – пос. Южный, ул. Чайковского, 19;

10:55-11:20 – Змеиногорский тракт, 104п/1;

11:35-12:10 – ТРЦ "Гулливер";

12:20-12:50 – пр. Красноармейский, 131.

Маршрут № 2

10:00-10:30 – пр. Комсомольский, 44;

10:40-11:10 – ул. Чкалова, 57;

11:20-11:50 – ТЦ "Россия" (Ленина, 71);

12:00-12:30 – парк "Изумрудный" (центральный вход).

Маршрут № 3

10:00-10:20 – пос. Силикатный, ул. Новосибирская, 16в;

10:40-11:10 – ЖК "Балтийская крепость";

11:20-11:40 – пр. Энергетиков, 2, ЖК "Времена года";

11:50-12:30 – пл. Адмирала Кузнецова, ул. Балтийская, 53;

12:40-13:10 – "Квартал 2000" (между ул. Взлётная, 13 и Взлётная, 7).

Маршрут № 4

10:00-10:30 – пос. Спутник, ул. Кленовая, 8;

10:50-11:30 – микрорайон Дружный;

11:40-12:10 – пл. Народная;

12:20-12:50 – парк "Эдельвейс" (с ул. Юрина).

Маршрут № 5

10:00-10:20 – ул. Малахова, 123;

10:30-11:00 – ТРЦ "Огни";

11:10-11:35 – ул. Малахова, 62 ("Новэкс");

11:45-12:15 – ул. Телефонная, 54.

Всё вторсырьё, собранное на акции, отправят на переработку. Узнать перечень принимаемых отходов можно на странице мероприятия.