Водитель Lada сбил пенсионерку в Барнауле

28 мая в Барнауле на нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль сбил пожилую женщину. Кадры с места аварии опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".

В отделении пропаганды БДД городской Госавтоинспекции рассказали, что ДТП произошло в 13:05 на Змеиногорском тракте.

Водитель 1964 года рождения, управляя автомобилем Lada Vesta, наехал на 76-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии пешеход получила травмы. Ей оказали медицинскую помощь, госпитализировали в городскую больницу № 1. По факту ДТП полицейские проводят проверку.