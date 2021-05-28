Четыре автомобиля столкнулись на Новом Мосту в Барнауле. Машины ДТП произошло ближе ко съезду на правом берегу Оби.

Согласно видеозаписи, опубликованной в паблике "Инцидент Барнаул", в столкновении приняли участие три иномарки, которые собрались в "паравозик", а также Lexus, который "догнал" автомобили.

На месте находились сотрудники аварийного комиссариата. Подробности происшествия и наличие пострадавших уточняется.

Напомним, что 27 мая в центре Барнаула столкнулись сразу три автомобиля. На фотографиях с места происшествия видно, что у всех автомобилей повреждены передние бамперы и капоты. При этом авария произошла на одностороннем участке дороги.