Жителей Алтайского края предупреждают о сильных заморозках

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о том, что в нескольких регионах России ожидаются сильные заморозки. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам синоптика, температура может опуститься до -7 градусов, в Новосибирской области – до -2 градусов, в Томской и Кемеровской областях, а также в Алтайском крае – до -3.

По словам специалиста, на смену таким заморозкам в сибирский регион придёт жара. Местами столбики термометров могут подняться до +30 градусов.

Напомним, что 30 мая в Алтайском крае дневная температура составит +22...+27 градусов. Без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 16 м/с.