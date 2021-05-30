В Алтайском крае последний день праймериз ЕР проходит в очном формате

30 мая в Алтайском крае проходит предварительное голосование "Единой России" для последующего выдвижения кандидатов в депутаты Госдумы и Алтайского Заксобрания. На территории региона открылись 357 участков для голосования, сообщает пресс-служба партии.

"Сегодня жителям городов и районов Алтайского края предоставлена возможность в очном форме сделать выбор в пользу кандидатов, которых считают достойными представлять партию на сентябрьских выборах. Голосование проходит во всех городах и районах региона, число участков на каждой территории зависит от количества избирателей. Специально для "очного" голосования региональный оргкомитет изготовил четыре вида бюллетеней: для голосования за кандидатов в Государственную Думу по федеральному избирательному округу и одномандатным округам и для голосования за кандидатов в АКЗС, также терргруппы и одномандатные округа. Всего на участки отправлено более 2 млн бюллетеней", – рассказал руководитель регионального исполкома ЕР Денис Голобородько.

Для того чтобы найти свой участок для голосования, необходимо зайти на сайт pg.er.ru и воспользоваться опцией "Найди свой участок". Проголосовать может любой избиратель старше 18 лет (на день выборов), проживающий в Алтайском крае, при себе необходимо иметь паспорт. Участки для голосования будут работать с 08:00 до 20:00.

30 мая – завершающий день предварительного голосования, стартовавшего 24 мая. После закрытия участков начнётся подсчёт голосов. Окончательные итоги будут подведены в первых числах июня. Списки кандидатов, которые будут представлять "Единую Россию" на выборах в ГД, утвердят на съезде партии 19 июня.