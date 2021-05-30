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Юристы и наблюдатели обеспечат легитимность предварительного голосования ЕР

, ИА "Амител"
Следить за ходом праймериз в Алтайском крае согласились более 400 человек
Фото: altai-ter.er.ru

Фото: altai-ter.er.ru

На участковых счётных комиссиях, созданных для проведения праймериз "Единой России" в Алтайском крае, работают более 400 наблюдателей, представляющих кандидатов. Они обеспечат прозрачность процедуры предварительного голосования, сообщает сайт ЕР.

На базе партии для консультирования наблюдателей создан региональный ситуационный центр, который оказывает необходимую помощь. Специалисты центра также самостоятельно занимаются мониторингом и анализом сообщения о возможных нарушениях процедуры праймериз. В рамках работы центра Алтайское реготделение ЕР сотрудничает с региональным отделением ассоциации юристов России. При необходимости юристы будут оперативно разбираться и в нештатных ситуациях, давая экспертные заключения.

"Региональное отделение ассоциации юристов будет обеспечивать соблюдение тех внутрипартийных норм, которые были приняты для проведения процедур предварительного голосования в этот период — с 24 по 30 мая во время онлайн и очного голосования. Главное для нас — определить истинное волеизъявление выборщиков и определить, насколько проходящая процедура соответствует как общепартийным интересам, так и интересам тех людей, которые принимали участие в предварительном голосовании. Наши специалисты обладают необходимыми знаниями и достаточным уровнем компетенций", – отметил руководитель исполнительного комитета ассоциации, директор юринститута АлтГУ Антон Васильев.    

Всего 30 мая во время проведения очного предварительного голосования будут открыты более 350 участков. "Мы знаем о свыше 400 наблюдателях, которые будут представлять интересы кандидатов во время очного голосования. Такое количество говорит об одном — предварительное голосование "Единой России" является конкурентным. Надеемся, что оно будет проходить без нарушений. Призываем к честной борьбе всех кандидатов", — отметил руководитель регисполкома ЕР Денис Голобородько. 

Обратиться в ситуационный центр можно по телефону: 8-800-700-51-22.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

30.05.2021 12:26
- гость -

Смешно

30.05.2021 13:21
- гость -

Да уже себя избрали.

30.05.2021 13:23
гость

Для кого это, кроме участников надеющихся так что то поиметь?

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