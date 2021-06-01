Пятикилометровая пробка растянулась на въезде в Барнаул

Крупная пробка собралась утром 1 июня на Правобережном тракте от Новоалтайска до въезда в Барнаул. Соответствующие сведения размещены на сервисе "Яндекс. Пробки". По словам очевидцев, виной тому ДТП.

"Очень большая пробка на въезд в Барнаул из-за аварии. Начинается у поворота на Новоалтайск", – рассказал автолюбитель в паблике Barnaul 22.

В целом по Барнаулу сервис оценивает критичность дорожной ситуации, по данным на 09:45, на 3 балла из 10 возможных (местами затруднения). Что даже ниже среднего значения на это же время по вторникам.