Тойота Центр Барнаул проведёт выездной тест-драйв в горах

АЕМ Холдинг, Тойота Центр Барнаул приглашает всех на уникальное событие – Toyota Altai Weekend. В 12:00 12 июня 2021 года состоится выездной тест-драйв автомобилей Toyota в горах Алтая. Место проведения: Республика Алтай, Чемальский район, развлекательный комплекс "Рублёвка".

На мероприятии всех участников ждёт внедорожный тест-драйв автомобилей Toyota, детская зона с электромобилями и мастер-классами, интерактивные площадки и множество подарков. Присоединяйтесь и путешествуйте вместе с командой Тойота Центра Барнаул.

Партнёры мероприятия: СК "Росгосстрах" @ rgs_ru

Охранные системы StarLine @ starline_ru

Безалкогольные напитки GS @ tmgoodstripes