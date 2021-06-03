Тойота Центр Барнаул проведёт выездной тест-драйв в горах

АЕМ Холдинг, Тойота Центр Барнаул приглашает всех на уникальное событие – Toyota Altai Weekend. В 12:00 12 июня 2021 года состоится выездной тест-драйв автомобилей Toyota в горах Алтая. Место проведения: Республика Алтай, Чемальский район, развлекательный комплекс "Рублёвка".
На мероприятии всех участников ждёт внедорожный тест-драйв автомобилей Toyota, детская зона с электромобилями и мастер-классами, интерактивные площадки и множество подарков. Присоединяйтесь и путешествуйте вместе с командой Тойота Центра Барнаул.
Партнёры мероприятия: СК "Росгосстрах" @rgs_ru
Охранные системы StarLine @starline_ru
Безалкогольные напитки GS @tmgoodstripes
Тойота Центр Барнаул
Павловский тракт, 164а
+7(3852)23-23-23
Инстаграм: @toyotabarnaul