Власти Алтайского края подпишут ряд важных соглашений на ПМЭФ

Делегация Алтайского края проведёт переговоры и подпишет ряд соглашений на Международном экономическом форуме, который проходит в Санкт-Петербурге с 2 по 5 июня. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Так, 3 июня губернатор Алтайского края Виктор Томенко и глава Рязанской области Николай Любимов подпишут соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве.

"Алтайский край ставит перед собой задачу расширить ассортимент поставляемых в Рязанскую область продовольственных товаров и изделий промышленных предприятий. Также будут рассмотрены предложения о развитии сотрудничества в области туризма и санаторно-курортного лечения", – говорится в сообщении.

Алтайская делегация также посетит коллективную экспозицию "Большая Сибирь", на которой главы CФО подпишут соглашение по реализации комплексного инвестиционного проекта "Развитие внутреннего и въездного туризма в Сибири". Помимо этого, Виктор Томенко встретится с представителями российских компаний и обсудит с ними вопросы реализации инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе и туризме.

Международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 2 по 5 июня. На нём собрались политики, бизнес-элита, эксперты и представители почти из 70 стран для обсуждения ключевых экономических вопросов. Ежегодно мероприятие посещают свыше 10 тысяч участников более чем из 140 государств мира.