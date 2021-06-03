Власти Алтайского края подпишут ряд важных соглашений на ПМЭФ

Делегация Алтайского края проведёт переговоры и подпишет ряд соглашений на Международном экономическом форуме, который проходит в Санкт-Петербурге с 2 по 5 июня. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Так, 3 июня губернатор Алтайского края Виктор Томенко и глава Рязанской области Николай Любимов подпишут соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве.
"Алтайский край ставит перед собой задачу расширить ассортимент поставляемых в Рязанскую область продовольственных товаров и изделий промышленных предприятий. Также будут рассмотрены предложения о развитии сотрудничества в области туризма и санаторно-курортного лечения", – говорится в сообщении.
Алтайская делегация также посетит коллективную экспозицию "Большая Сибирь", на которой главы CФО подпишут соглашение по реализации комплексного инвестиционного проекта "Развитие внутреннего и въездного туризма в Сибири". Помимо этого, Виктор Томенко встретится с представителями российских компаний и обсудит с ними вопросы реализации инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе и туризме.
Международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 2 по 5 июня. На нём собрались политики, бизнес-элита, эксперты и представители почти из 70 стран для обсуждения ключевых экономических вопросов. Ежегодно мероприятие посещают свыше 10 тысяч участников более чем из 140 государств мира.
Комментарии
Бумага всё стерпит
Как бы не было. Наш край экологических продуктов. Продукты всегда нужны.
3.06.2021 13:39
- гость -
Насчёт экологичности продуктов исследования есть? Или из серии "все говорят"?