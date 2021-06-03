Почти девять тысяч случаев COVID-19 выявили в России за сутки

В России за прошедшие сутки число случаев коронавируса выросло на 8933 – до 5 099 182 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся зафиксировали в Москве (+2876 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+841) и Московской области (+770). Алтайский край (+59) на 3 июня занимает 34-ю строчку рейтинга.

Выздоровели за весь период 4 711 982 человека, в том числе 9383 – за последние сутки.

Скончались ещё 393 пациента с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 122 660 летальных случаев.