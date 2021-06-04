Власти Барнаула расселят дом в центре города для постройки нового ЖК

Мэр Барнаула Вячеслав Франк подписал постановление об изъятии земельного участка и жилых помещений дома № 78 на улице Пролетарской. Здание 1914 года постройки признали аварийным ещё в 2019-м году, а его жильцов обязаны расселить не позднее марта 2022-го.

Как пишет "Алтайский портал недвижимости", деревянный дом состоит из двух этажей, одного подъезда и четырёх квартир. Всего в нём проживают 14 человек. Администрация обязана выкупить доли у шести собственников и освободить участок от аварийной конструкции, износ которой составил 63% в 2019-м году.

Территория примыкает к участку, на котором работает новый застройщик "Сок", – ранее он выкупил и снёс несколько частных домов для постройки 8-этажного ЖК со спортивными террасами на крыше.

Однако градостроительный совет порекомендовал застройщику предусмотреть здесь не одну высотку, а несколько, чтобы они вошли в целый жилой квартал с единой инфраструктурой и своей концепцией. Для этого сейчас и готовятся земли на соседних участках.