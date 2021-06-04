Власти Барнаула расселят дом в центре города для постройки нового ЖК

Мэр Барнаула Вячеслав Франк подписал постановление об изъятии земельного участка и жилых помещений дома № 78 на улице Пролетарской. Здание 1914 года постройки признали аварийным ещё в 2019-м году, а его жильцов обязаны расселить не позднее марта 2022-го.
Как пишет "Алтайский портал недвижимости", деревянный дом состоит из двух этажей, одного подъезда и четырёх квартир. Всего в нём проживают 14 человек. Администрация обязана выкупить доли у шести собственников и освободить участок от аварийной конструкции, износ которой составил 63% в 2019-м году.
Территория примыкает к участку, на котором работает новый застройщик "Сок", – ранее он выкупил и снёс несколько частных домов для постройки 8-этажного ЖК со спортивными террасами на крыше.
Однако градостроительный совет порекомендовал застройщику предусмотреть здесь не одну высотку, а несколько, чтобы они вошли в целый жилой квартал с единой инфраструктурой и своей концепцией. Для этого сейчас и готовятся земли на соседних участках.
Комментарии
Для жителей "Трёх богатырей" это не самая хорошая новость...
А если не согласятся, по старой проверенной схеме - сжечь!)))
Интересно когда начнется ренновация и мы все окажемся в домах в районе михайловского кладбища.
Все правильно делает Франк. Убрать пока не развалился. Респект.
Действительно, что еще можно сделать с красивым домом, которому 107 лет в историческом центре города. Пожар в 1917ом его не взял, но Франк же круче чем пожар, так?