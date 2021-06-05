Теплоход "Барракуда" затонул на Волге. Видео

Однопалубный речной прогулочный теплоход "Барракуда" затонул на Волге рядом с Самарой. Об этом сообщает портал progorodsamara.ru.
Происшествие сняли на видео. В ролике видно, что судно ушло под воду за считанные минуты. Экипаж эвакуировали на моторной лодке.
Информацию подтвердили в региональном управлении МЧС России. В ведомстве уточнили, что в результате происшествия никто не пострадал. Поисково-спасательные отряды обследуют акватории.
Комментарии
Это та самая "Барракуда", которая когда-то у нас на Речном отдыхающих по Оби катала?
5.06.2021 17:35
- гость -
В каждом пароходстве есть свои "Барракуды"