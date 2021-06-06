Мурашко заявил, что после вакцинации заболевают менее 1% людей

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что после вакцинации коронавирусом заражается менее 1% людей. Об этом сообщает ТАСС.

"Стопроцентной защиты нет, конечно, ни у одной вакцины, то есть риск заболевания небольшой существует. Мы видим сегодня всех, кто прошёл вакцинацию и на том или ином этапе столкнулся с коронавирусной инфекцией – это менее 0,8%. Это очень низкая цифра, значительно меньше, чем если вы возьмёте пациентов, заболевших без вакцинации", – сказал он.

Кроме того, Мурашко добавил, что вакцинированным, которые всё-таки заболели, гораздо реже требуется госпитализация. Инфекцию люди переносят чаще всего в лёгкой форме.