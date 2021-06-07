Крупный пожар произошел в частном доме в Барнауле

Фото: "Инцидент Барнаул"

Пожар в частном доме по адресу переулок Прудской, 13 произошел в Барнауле. Площадь возгорания составила около 100 квадратных метров.

Как сообщает паблик "Инцидент Барнаул", в сильном дыму работало 2 звена газодымозащитной службы. Сейчас пожар локализован, погибших и пострадавших от огня нет.

Напомним, что 2 июня на продуктовой базе по адресу Власихинская, 59, в Барнауле произошел серьезный пожар. По информации МЧС, при пожаре с территории базы эвакуировали 120 человек. Погибших и пострадавших нет. Общая площадь возгорания составила порядка 850 квадратных метров.

Как отметили барнаульцы, рядом с местом возгорания находится газовая автозаправочная станция. Кроме того, огонь стремительно распространялся по торговым рядам.