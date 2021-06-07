СК завершил расследование дела о падении двухлетней девочки в колодец в Барнауле

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела против начальника дорожно-эксплуатационного участка МБУ "Автодорстрой". Мужчину обвиняют в халатности, которая привела к причинению тяжкого вреда здоровью двухлетней девочки в Барнауле.

"По данным следствия, 24 октября 2020 года около 20:00 часов во время прогулки с бабушкой в парковой зоне на улице Аванесова в городе Барнауле двухлетняя девочка упала в открытый колодец ливневой канализации. В результате падения ребёнок получил травму в виде закрытой черепно-мозговой травмы, ушиба головного мозга, которые причинили тяжкий вред здоровью", – сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Обвиняемый вину в ходе следствия признал. Дело по ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью") передано в суд.

Напомним, что об инциденте стало известно 24 октября. Радуясь первому снегу, ребёнок не увидел скрытый под листвой люк и внезапно исчез из виду.

Позднее мэр Барнаула Вячеслав Франк заявил, что примет решение о привлечении к ответственности лиц, отвечающих за обеспечение безопасности на колодцах ливневой канализации. В МБУ "Автодорстрой" заявили, что установленная ограждающая конструкция возле колодца была повреждена неизвестными, а люки ранее украли другие злоумышленники.

На данный момент учреждение установило предупреждающие знаки и закрыло колодцы новыми люками.