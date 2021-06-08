Владельца и капитана "Барракуды", попавшей в шторм на Оби в Барнауле в 2018 году, осудили

Капитана-механика судна "Барракуда-1" и главу "Барнаульского Речного Флота" осудили за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. 23 июня 2018 года корабль во время сильного шторма отбросило на опору автомобильного моста, из-за чего прикрепленная к ней баржа отцепилась и её снесло по течению.

Как установил суд, в тот день гендиректор ООО "Барнаульский Речной Флот" из-за неблагоприятных погодных условий получил от диспетчера Барнаульского района водных путей и судоходства запрет на прогулки для судна "Барракуда-1".

"Несмотря на запрет диспетчера и зная о том, что заявленные погодные условия будут представлять реальную опасность для жизни и здоровья граждан, с целью извлечения дохода дал капитану-механику судна "Барракуда-1" обязательные для исполнения указания об осуществлении перевозки пассажиров по реке Обь", – сообщает пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

Вечером капитан-механик посадил на баржу-веранду судна 72 человек, в том числе двух детей в возрасте до шести лет. В ходе прогулки на реке поднялся штормовой шквалистый ветер, который отбросил судно на опору автомобильного моста. При ударе швартовые тросы оборвались и баржу понесло вниз по течению. Через три километра отнесло и поставило на мель на правом берегу реки Обь.

"В связи с оказанием генеральным директором ООО "Барнаульский Речной Флот" и капитаном-механиком услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, 40 пассажирам были причинены телесные повреждения различной степени тяжести, из которых одному пассажиру причинены тяжкие телесные повреждения", – пишет ведомство.

В результате Центральный районный суд Барнаула назначил капитану механику судна 3 года и 2 месяца лишения свободы условно, а судовладельцу – 3 года лишения свободы условно. Обоим осужденным назначен испытательный срок в 2 года.

Напомним, что уголовное дело было возбуждено после того, как вечером 23 июня этого года на реке Обь в Барнауле "Барракуда" попала в шторм. Как ранее отмечало следствие, диспетчер предупреждал судовладельца ООО "Барнаульский Речной Флот" о том, что надвигается шторм и нельзя позволять отправляться в плавание в такую погоду.

Проигнорировав предупреждение, гендиректор приказал капитану-механику набирать пассажиров на платную прогулку и отплывать, тем самым подвергнув людей смертельному риску. Подчиненному не хватило смелости отказаться выполнять приказ.

23 июня на Барнаул обрушился ураган, порывы ветра которого перевернули две грузовые фуры на Правобережном тракте, обрушили строительный кран, в результате чего погиб крановщик, было сорвано множество крыш, повалены деревья и разные конструкции.